İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları...
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Başvuru tarihi, şartları ve başvuru belgeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için geri sayım başladı. İlanın yayımlanması ile birlikte başvuruların başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular 29 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihlerin arasında gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, esube.iskur.gov.tr internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına gönderilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dâhil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 10:00'da Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu toplantı salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (04/10/2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
Güvenlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar
* 35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
* En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
* Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.
Temizlik Görevlisi İçin Aranan Özel Şartlar
* En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, emağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.
* ürk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.
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