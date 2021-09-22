Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için geri sayım başladı. İlanın yayımlanması ile birlikte başvuruların başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular 29 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihlerin arasında gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, esube.iskur.gov.tr internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.