AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurular...

AKS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın 2021 yılı oturumu 5 Eylül'de yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. MEB tarafından sınav sonuçları hakkında açıklama geldi. Peki, AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 AKS sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AKS sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanacağı bildirilmişti. Buna göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen AKS sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak.