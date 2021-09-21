MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
Son dakika... 15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu. Şimdi ise gözler branş dağılımına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 15 bin yeni öğretmen ataması olacak. Bu kapsamda atamaların hangi tarihlerde yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...
15 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılı öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başvuruların gerçekleştirecek. Başvuru sonrası sınav yerleri belli olacak. Daha sonra sözlü sınav gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçlarına göre atama tercihleri alınacak. Tercih sonuçlarına göre 15 bin öğretmen atamaları tamamlanacak. Peki, 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi nasıl olacak? İşte merak edilenler...
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihleri belli oldu. Ancak başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığı için branş dağılımı belli olmadı. Kısa süre içerisinde branş dağılımının açıklanması bekleniyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
12-27 Kassım tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçları ise 14 Ocak 2022'de belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar için tercihler alınacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılaak.
Atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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