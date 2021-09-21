MEB son dakika: 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi!

15 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 yılı öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başvuruların gerçekleştirecek. Başvuru sonrası sınav yerleri belli olacak. Daha sonra sözlü sınav gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçlarına göre atama tercihleri alınacak. Tercih sonuçlarına göre 15 bin öğretmen atamaları tamamlanacak. Peki, 15 bin öğretmen ek atama branş dağılımı belli oldu mu? 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi nasıl olacak? İşte merak edilenler...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihleri belli oldu. Ancak başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığı için branş dağılımı belli olmadı. Kısa süre içerisinde branş dağılımının açıklanması bekleniyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.