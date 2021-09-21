Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından 2020 Kasım ayında adli yargı hakim ve savcılık sınavı gerçekleştirilmişti. Söz konusu sınavın sonuçlarının erişime açılmasının ardından başarılı olan adaylar mülakatlara katıldı. 2021 Haziran ayında mülakatların sona ermesi ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM duyuru yayınlandı mı? İşte cevaplar...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayında tamamlanan hakimlik ve savcılık mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı. Sonuçların 2021 Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı ya da hakim olarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

İşte hakim ve savcı maaşları;