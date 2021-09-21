21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM son duyurular!

Hakim ve savcı olabilmek için mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Bu kapsamda internet üzerinde sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatların sonuçları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM duyuru yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı tarafından 2020 Kasım ayında adli yargı hakim ve savcılık sınavı gerçekleştirilmişti. Söz konusu sınavın sonuçlarının erişime açılmasının ardından başarılı olan adaylar mülakatlara katıldı. 2021 Haziran ayında mülakatların sona ermesi ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Adalet Bakanlığı PGM duyuru yayınlandı mı? İşte cevaplar...

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayında tamamlanan hakimlik ve savcılık mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu açıklandı. Sonuçların 2021 Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI

Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı ya da hakim olarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

İşte hakim ve savcı maaşları;

Hakim - Savcı

8. Derece: 9.636 TL
7. Derece: 9.998 TL
6. Derece: 10.361 TL
5. Derece: 10.734 TL
4. Derece: 11.076TL
3. Derece: 11.427 TL
2. Derece: 11.845 TL

21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14 bin 957 TL oldu.

ADLİ VE İDARİ YARGI HâKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI

* Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar şu şekildedir;

* Türk vatandaşı olmak,

* Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

* Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

* Kamu haklarından yasaklı olmamak,

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

* Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

* Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

* Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

* Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA