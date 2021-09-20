Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuruları da alındı. e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde başvuru sonuçlarını bekliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştirdi. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, ücretli öğretmenlik sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlere SMS yoluyla duyurulacak. Ayrıca sonuçlar MEB'in resmi internet adresi ve il müdürlükleri sayfası üzerinden erişime açılacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
GÖREVLENDİRME SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerin aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.
Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
· Sağlık Raporu (6 Aylık)
· Bir adet fotoğraf
· Varsa diğer sertifikalar
· Varsa KPSS Sonuç Belgesi
· Askerlik Durum Belgesi
2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
|UNVAN
|Ek Ders(%15)
|Ek Ders(%20)
|Öğretmen
|21,13 TL
|20,07 TL
|Sözleşmeli Öğretmen
|18, 14 TL
|17,23 TL
|Ücretli Öğretmen
|21,38 TL
|20,31 TL
Hesaplamalar %15 vergili dilimine göredir.
Hesaplamalarda "gündüz" ek ders hesaplanmıştır. Artırımlı, DYK, hafta sonu/gece ek ders tutarları farklı olacaktır.
Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin brüt ek ders tutarı aynıdır. Sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutarın daha az olması %14 SGK kesintisi sebebiyledir.
Ders Saatlerine Göre Ücretli Öğretmen Maaşları
Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ücret alıyorlar.
* Haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenler aylık 1.187,07 TL,
* Haftada 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,
* Haftada 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,
* Haftada 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.
* Ücretli öğretmenlerden evli evli olup eşi çalışmayan, SGK'sı olmayanlar 53,67 TL aile yardımı alıyorlar ayrıca her bir çocuk için 37,31 TL çocuk yardımı alıyorlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?
Ücretli öğretmenlik için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirmek.
5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğrenimininyurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.
(KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.
1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.
2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.
3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.
4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.
5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?
- Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu başladı mı? EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
- TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvuru ekranı erişime açıldı!
- 2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? MSB personel alımı sınavları nasıl yapılacak?
- Heyecan dorukta! KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?
- pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?
- POMEM ne zaman açıklancak? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte belli olacak? Son gelişmeler...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 20 Eylül Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?
- Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…
- iOS 15 yenilikler: iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? iOS 15 alacak cihazlar...