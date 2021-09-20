Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştirdi. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ücretli öğretmenlik sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlere SMS yoluyla duyurulacak. Ayrıca sonuçlar MEB'in resmi internet adresi ve il müdürlükleri sayfası üzerinden erişime açılacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

GÖREVLENDİRME SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerin aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.