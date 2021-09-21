POMEM bugün açıklanır mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından POMEM'lere yapılacak polis öğrenci alımı için heyecan dorukta. Polis olabilme umuduyla mülakatlara katılan adaylar şimdi de sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, POMEM bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, sonuçların 21 Eylül'de akşam saatlerinde açıklanacağı konuşuluyor. Ancak tarih ve saat bilgileri tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.