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Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu başladı mı? EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu başladı mı? EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

EGM PA bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 jandarma bekçi alımı başvurusu başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yeni yapılanmaya gidilmesiyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı ve EGM bünyesine toplamda 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı belirtilmişti. 2021 yılı içerisinde yapılacağı tahmin edilen alımlar için bugüne kadar herhangi bir ilan çıkmamıştı. Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar da 2021 jandarma bekçi alımı başvurusu başladı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki; EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

Jandarma bekçi alımı 2021 alımı için heyecan dorukta. Kurum bünyesine yapılacak 10 bin bekçi alımı için çıkacak ilan dikkatle takip ediliyor. Bu nedenle EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor. EGM bünyesinde yapılan değişiklikle birlikte kurum bünyesine binlerce jandarma alımı yapılacağı duyuruldu. Peki; 2021 jandarma bekçi alımı başvurusu başladı mı? Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU HAKKINDA!

Jandarma bekçi alımı için başvuru henüz başlamadı. Başvurular başladığı takdirde detaylı bilgilere haberimizden ulaşabileceksiniz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,


31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,


Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR?

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5 bin 008,221 TL
Lise mezunu Bekçi maaşı 5 bin 186,079 TL
Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5 bin 421, 4155 TL

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