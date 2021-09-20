2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? MSB personel alımı sınavları nasıl yapılacak?
2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı sınavlarının nasıl ve ne zaman ve yapılacağı merak ediliyor. MSB 336 sözleşmeli personel alımı sonuçları 20 Eylül itibariyle açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler sınav sürecine çevrildi. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
MSB personel alımı sınavları nasıl yapılacak? 2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak toplam 336 sözleşmeli personel alımı için ilk süreç tamamlandı. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak sınavlar merakla beklenmeye başlandı. Peki; 2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? MSB personel alımı sınavları nasıl yapılacak?
MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV YERİ!
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde personel temini hakkında detaylar ve tüm bilgiler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;
Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak en düşük puana doğru sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklardır.
4. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.
5. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir.
6. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.
8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.
9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;
a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
11. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile tebligat yapılmayacaktır.
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