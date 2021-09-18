PA son dakika: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere polis öğrenci alımı devam ediyor. 27. Dönem kapsamında mülakatlarına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 8 bin polis alımı konusunda hazırlıklar devam ediyor. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 polis alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM mülakatları tamamlandı. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmesi durumunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.