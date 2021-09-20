En az lise mezunu 300 personel ilanı! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)