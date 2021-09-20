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En az lise mezunu 300 personel ilanı! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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En az lise mezunu 300 personel ilanı! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Devlet kurumları tarafından yayımlanan pek çok ilan bulunuyor ve bu ilanlarla personel alımları yapılıyor. Son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; 21-30 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurularla toplamda 300 uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. İşte detaylar!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı için beklenen ilan çıktı. Uzun süredir merakla beklenen ilana göre; en az lise mezunu toplam 300 personel alınacağı duyuruldu. Başvurular 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar; Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun cevabını merak ediyor. Şartlarla ilgili merak edilen bilgiler haberimizde!

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Alımlar motorcu, muhafız, topçu, serdümen, ikmal (aşçı) ve kurbağa adam unvanlarında yapılacak.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise mezunu olmak.

2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden ''Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak. İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

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