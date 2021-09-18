15 bin öğretmen ataması son dakika: Branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman? 15 bin öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklamasının gelmesinin ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama takvimi açıklandı. Peki, 15 bin öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman? İşte son gelişmeler...
15 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında 15 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Müjdeli haberin duyurulmasının ardından gözler atama takvimine çevrildi. Branş dağılımını ve başvuruların alınacağı tarihi merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 15 bin öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman? İşte haberin detayları...
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, kılavuz henüz yayımlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı. Kısa süre içerisinde branş dağılımının açıklanması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
12-27 Kassım tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçları ise 14 Ocak 2022'de belli olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar için tercihler alınacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılaak.
Atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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