15 bin öğretmen ataması son dakika: Branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman?

15 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında 15 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklandı. Müjdeli haberin duyurulmasının ardından gözler atama takvimine çevrildi. Branş dağılımını ve başvuruların alınacağı tarihi merak eden adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 15 bin öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak? Branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman? İşte haberin detayları...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, kılavuz henüz yayımlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı. Kısa süre içerisinde branş dağılımının açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.