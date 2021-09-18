MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? 2021 MSB KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?
MSB sözleşmeli er alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2021 yılına ilişkin sözleşmeli er alımı konusunda şartlar belli oldu. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er alımında başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? 2021 MSB KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er alımı için başvurular 2 Eylül'de başladı. Adayların sözleşmeli er sınavlarına katılabilmeleri için gereken şartları taşımaları gerekiyor. Sözleşmeli er alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? 2021 MSB KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
2 Eylül'de başlayan başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.
Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Başvurusu kabul edilen adaylar, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.
(1) Evrak kabul faaliyetleri,
(2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3'e göre kontrolü),
(3) Fiziki yeterlilik testi (Ek-4),
(4) Mülakat,
(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.
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