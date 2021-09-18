MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er alımı için başvurular 2 Eylül'de başladı. Adayların sözleşmeli er sınavlarına katılabilmeleri için gereken şartları taşımaları gerekiyor. Sözleşmeli er alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, MSB sözleşmeli er başvuru ne zaman bitiyor? 2021 MSB KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.