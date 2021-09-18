HSK 2021 memur alımı ilanı son dakika! Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuru ne zaman? Şartlar...

HSK memur alımı, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 10'uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna personel alımı yapılacak. Peki, HSK 2021 memur alımı hangi kadrolara yapılacak? Hâkimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

HSK memur alımı için başvurular 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA