HSK 2021 memur alımı ilanı son dakika! Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuru ne zaman? Şartlar...
HSK memur alımı ilanı yayımlandı. 2021 yılına ilişkin memur alımı ilanına göre, en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor. İlanın erişime açılmasının ardından başvuru sürecine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Hâkimler ve Savcular Kurulu memur alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, HSK 2021 memur alımı hangi kadrolara yapılacak? Hâkimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...
HSK memur alımı, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 10'uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna personel alımı yapılacak. Peki, HSK 2021 memur alımı hangi kadrolara yapılacak? Hâkimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuru ne zaman? Şartlar nelerdir? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
HSK memur alımı için başvurular 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.
Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için yapılacak sınav, uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama sınavı, 16/10/2021 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 26/10/2021 tarihinde saat 09:00'dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Hizmetli kadrosu için ise KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday arasına girenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 26/10/2021 tarihinde saat 09:00'dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun
olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvuru için:
1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2-Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir);
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir) 3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.
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