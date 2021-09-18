GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?
GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 4.346 işçi alımı için 15 Eylül'de kura çekimi gerçekleştirilmişti. Heyecanla beklenen kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı. Kura sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav tarihlerini beklemeye başladı. Peki, GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...
GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak toplam 4.346 işçi alımı için 15 Eylül'de kura çekimi yapıldı. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu. GSB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sözlü sınavlara çevrildi. Peki, GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman? İşte merak edilenler...
GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Heyecanla beklenen kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı. Adaylar, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçlara doğrudan ulaşabilirsiniz.
GBS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
Sözlü sınav yeri ve tarihleride GSB'nin www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek.
Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)
b) Genel kültür, (30 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekiyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
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