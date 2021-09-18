GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekiyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.