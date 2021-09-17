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PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi 1000 komiser yardımcısı alımı yazılı sınav tarihi...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi 1000 komiser yardımcısı alımı yazılı sınav tarihi...

PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? Meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek, 75 kadın olmak üzere toplam 1000 komiser yardımcısı adayı alımı için başvurular 19-31 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi 1000 komiser yardımcısı alımı yazılı sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 925 erkek, 75 kadın olmak üzere toplam 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak. Ön başvurularını 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar şimdi de yazılı sınav için başvuru yapıyor. Peki, PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi 1000 komiser yardımcısı alımı yazılı sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

YAZILI SINAV KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 komiser yardımcılığı sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların yazılı sınav kayıt işlemleri, 17-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr'" internet adresi üzerinden alınacak. Sınav giriş belgeleri 11-16 Ekim 2021 tarihleri arasında adayların erişimine açılacak.

2021 KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Komiser yardımcılığı sınavı, 17 Ekim 2021 tarihinde 14.00'te tek oturum halinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 27 Ekim tarihinde açıklanacak. Sınav süresi 120 dakika olacak. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacak.

SINAV KONULARI

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu üniversite tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır.

Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:

a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)

b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)

c) Ceza Hukuku (%10)

d) Anayasa Hukuku (%10)

e) İdare Hukuku (%10)

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)

g) İnsan Hakları (%10)

h) Genel Kültür (%10)

KOMİSER YARDIMCILIĞI ALIMI ŞARTLARI NELER?

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
• Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,
• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

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