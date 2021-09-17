PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 925 erkek, 75 kadın olmak üzere toplam 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak. Ön başvurularını 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar şimdi de yazılı sınav için başvuru yapıyor. Peki, PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi 1000 komiser yardımcısı alımı yazılı sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

YAZILI SINAV KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 komiser yardımcılığı sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların yazılı sınav kayıt işlemleri, 17-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr'" internet adresi üzerinden alınacak. Sınav giriş belgeleri 11-16 Ekim 2021 tarihleri arasında adayların erişimine açılacak.