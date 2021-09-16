Polislik KPSS puan türü nedir? KPSS lisans sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler polislik KPSS puan türüne çevrildi. Polis olabilmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, KPSS sonuçlarını öğrendikten sonra polislik ile ilgili araştırmalara başladı. Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, polislik KPSS puan türü nedir? Polislik hangi puan türünden alıyor? POMEM KPSS puanı 2021 nedir? İşte merak edilenler...

POLİSLİK HANGİ PUAN TÜRÜNDEN ALIYOR?

Polislik başvurusu için akademinin talep ettiği başvuru türü P3 olacak. Genellikle KPSS P3 puanı olarak en az 60 talep edilmektedir. Adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı, genel bir ortalama oluşturmaktadır.