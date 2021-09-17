GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama 2021! GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?

GSB kura sonuçları listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak toplam 4.346 işçi alımı için süreç tamamlanıyor.

Güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için kura çekimi 15 Eylül'de yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura sonuçları açıklandı.

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Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.