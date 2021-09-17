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GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama 2021! GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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GSB kura sonuçları isim listesi sorgulama 2021! GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?

GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 4.346 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin sona ermesinin ardından gözler sonuç listesine ve sözlü sınav tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...

GSB kura sonuçları listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak toplam 4.346 işçi alımı için süreç tamamlanıyor.

Güvenlik ve temizlik görevlisi alımı için kura çekimi 15 Eylül'de yapıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura sonuçları açıklandı.

GBS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Sözlü sınav yeri ve tarihleride GSB'nin www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek.

Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekiyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

GENEL ŞARTLAR

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

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