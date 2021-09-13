MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'na yapılacak sözleşmeli er alımı için süreç devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. İlgili ilana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2 Eylül'de başlayan başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.