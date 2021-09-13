Gözler MEB’de! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ücretli öğretmenlik için araştırmalar hız kazandı. e-Devlet üzerinden başvuru yapan adaylar, sonuçlar için MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, cretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar? İşte cevaplar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, başvuruları olumlu değerlendirilen adayların eylül ayı itibarıyla görevlerine başlayacağı biliniyor. Bu kapsamda sonuçların birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar MEB tarafından adaylara SMS ile gönderilecek. Ayrıca MEB'in resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.