Gözler MEB'de! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi kapsamında yapılacak ücretli öğretmen alımları için başvurular tamamlandı. e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar? İşte son gelişmeler...
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de başladı. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ücretli öğretmenlik için araştırmalar hız kazandı. e-Devlet üzerinden başvuru yapan adaylar, sonuçlar için MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, cretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar? İşte cevaplar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, başvuruları olumlu değerlendirilen adayların eylül ayı itibarıyla görevlerine başlayacağı biliniyor. Bu kapsamda sonuçların birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar MEB tarafından adaylara SMS ile gönderilecek. Ayrıca MEB'in resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.
2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
|UNVAN
|Ek Ders(%15)
|Ek Ders(%20)
|Öğretmen
|21,13 TL
|20,07 TL
|Sözleşmeli Öğretmen
|18, 14 TL
|17,23 TL
|Ücretli Öğretmen
|21,38 TL
|20,31 TL
Hesaplamalar %15 vergili dilimine göredir.
Hesaplamalarda "gündüz" ek ders hesaplanmıştır. Artırımlı, DYK, hafta sonu/gece ek ders tutarları farklı olacaktır.
Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin brüt ek ders tutarı aynıdır. Sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutarın daha az olması %14 SGK kesintisi sebebiyledir.
Ders Saatlerine Göre Ücretli Öğretmen Maaşları
Ücretli öğretmenler ders başı 19,78 TL ücret alıyorlar.
* Haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenler aylık 1.187,07 TL,
* Haftada 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,
* Haftada 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,
* Haftada 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.
* Ücretli öğretmenlerden evli evli olup eşi çalışmayan, SGK'sı olmayanlar 53,67 TL aile yardımı alıyorlar ayrıca her bir çocuk için 37,31 TL çocuk yardımı alıyorlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?
Ücretli öğretmenlik için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirmek.
5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğrenimininyurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.
(KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)
GÖREVLENDİRME SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerin aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.
Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
· Sağlık Raporu (6 Aylık)
· Bir adet fotoğraf
· Varsa diğer sertifikalar
· Varsa KPSS Sonuç Belgesi
· Askerlik Durum Belgesi
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- Gözler MEB'de! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?
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