Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında 47 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının üç katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan "hizmetli" alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne başvuru tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edecekler.