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Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?

Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ilana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında hizmetli kadrosuna topma 57 personel alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvurular bugün başladı. Başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında 47 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının üç katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan "hizmetli" alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne başvuru tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacak. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil sözlü sınava çağrılacak.

Sınav Konuları;

Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Mesleki bilgi düzeyi (35 puan),
b) Mesleki beceri (35 puan),
c) Genel kültürü, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (30 puan).

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilecektir.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport
dışında kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

4. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

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