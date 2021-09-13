İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına toplam 4.346 güvenlik ve temizlik elemanları alınacak. 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura sonuçlarına göre sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Peki, İŞKUR GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlik görevlisi kura sonucu isim listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.