MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2021 yılı sözleşmeli er alımı başvuruları 2 Eylül'de başladı. Sözleşmeli er olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Sözleşmeli er alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er alımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2 Eylül'de başlayan başvurular 30 Eylül'de sona erecek. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak.

Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.