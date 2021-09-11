POMEM sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM alımları için süreç devam ediyor. 27. Dönem kapsamında POMEM'lere başvuru yapan adaylar geçtiğimiz haftalarda mülakatlara katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM mülakatları için süreç geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sözlü mülakatlara katılan adaylar sonuçları iple çekiyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmesi durumunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.