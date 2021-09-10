Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
Hakimlik mülakat sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran ayında tamamlanan mülakatların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtğimiz günlede 1100 hakim ve savcu alımı yapılacağı açıklamasının ardından mülakat sonuçları yeniden gündeme geldi. Peki, 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı PGM sonuç duyurusu yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adli Yargı Hakim Savcılık sınavı 2020 Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 2021 Haziran ayında tamamlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2021 yılında 1100 hakim ve savcı alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler mülakatları tamamlanan hakimlik alımlarına çevrildi. Peki, 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı PGM sonuç duyurusu yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı ortalarında sona eren hakimlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabulleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasındadır. Sonuçların 2021 Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI
Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı ya da hakim olarak göreve başlamaktadır. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.
İşte hakim ve savcı maaşları;
Hakim - Savcı
8. Derece: 9.636 TL
7. Derece: 9.998 TL
6. Derece: 10.361 TL
5. Derece: 10.734 TL
4. Derece: 11.076TL
3. Derece: 11.427 TL
2. Derece: 11.845 TL
21 yıllık görev süresinde birinci sınıf hakim ve savcı olmayı başaran kişilerin savcı maaşları 2021 yılında 14 bin 957 TL oldu.
ADLİ VE İDARİ YARGI HâKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI
* Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar şu şekildedir;
* Türk vatandaşı olmak,
* Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
* Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
* Kamu haklarından yasaklı olmamak,
* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
* Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
* Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
* Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
* Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak.
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