Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM kapsamında 6 bin 400 lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600 ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) öğrenci alımı yapılacak. Mülakatların tamamlanmasının ardınan POMEM'lerde eğitim alacak polis öğrenciler belirlenecek. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 27. Dönem POMEM mülakatlarının hangi tarihte sonuçlanacağı henüz belli olmadı. Polis Akademisi tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama gelmesi durumunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.