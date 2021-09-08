Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet'in resmi web sitesinde yer alan ilanda müracaatlar, sinav.diyanet.gov.tr adresinden gerçekleşecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
HİZMETLİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021- 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
DİB PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,
Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.
DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.
Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.
Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır
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- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
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