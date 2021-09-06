Son durum: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 polis almları ne zaman?

Polis adayları mülakat sonuçlarını iple çekmeye başladı. 27'nci dönem POMEM giriş sınavı kapsamında 8 bin öğrenci alımı yapılacak. Başvuruların ardından adaylar mülakatlara katıldı. Şimdi ise sıra mülakat sonuçlarında. Mülakat sonuçlarına göre, 27. Dönem kapsamında öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 polis almları ne zaman? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakatları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmasada, eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.