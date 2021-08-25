DSİ işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2.005 işçi alımı için başvuru süreci devam ediyor. Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı gibi birçok kadroya yapılacak işçi alımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DSİ işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) 2.005 işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak adayları belirlemek için kura çekimi yapılacak. Peki, DSİ işçi alımı başvuru son gün ne zaman? 2021 İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
DSİ işçi alımı için başvurular 23-27 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmanız gerekiyor.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Başvuruların tamamlanmasının ardından seçilecek sınava katılacak adayları belirlemek için kura çekimi yapılacak. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
4 AY DENEME SÜRESİ
İşçi alımı yapılacak tüm pozisyonların deneme süresi dört ay olarak belirlendi. Kabul edilen işçilerin arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacak olup neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecek.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde:
Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.
BAŞVURU ŞARLARI NELERDİR?
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
16) DSİ'ye ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.
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