28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...

28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Emniyet Genl Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde POMEM'lere polis öğrenci alımları yapılıyor. Başvuruların ardından sınav aşamalarını da başarıyla tamamlayan adaylar, POMEM'lerde eğitim görmeye başlıyor. Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte atamalar gerçekleştiriliyor. Peki, 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvuru tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 27. Dönem POMEM sürecinn tamamlanması ile birlikte yeni polis alımı duyurusunun yayımlanması bekleniyor. Yeni döneme ilişkin başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi: