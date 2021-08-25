Tarih açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 POMEM polis alımı mülakat sonuçları...

POMEM'lerde eğitim görmek üzere başvurularını gerçekleştiren polis adayları, geçtiğimiz günlerde mülakatlara katıldı. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, şimdi de mülakat sonuçlarından iyi sonuç almayı bekliyor. Sonuçlara göre POMEM'lerde eğitim görmeye başlayacak olan adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların erişime açılacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.