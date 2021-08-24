Ücretli öğretmenlik başvuruları son gün ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 6 Eylül'de haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlayacak. Yeni eğitim dönemi için geri sayım başlarken, gözler ücretli öğretmenlik alımlarına çevrildi. Ücretli öğretmenlik kadrosunda görev almak isteyen öğretmenler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları son gün ne zaman? 2021 MEB e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN BİTİYOR?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ayı itibarıyla alınmaya başladı. Henüz başvuru yapamayan adaylar başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Başvuru yapmak isteyen adaylar, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek.