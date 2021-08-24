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Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB öğretmen eş durumu tayinleri ne zaman belli olacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB öğretmen eş durumu tayinleri ne zaman belli olacak?

Öğretmen özür grubu tayinleri tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 9-13 Ağustos tarihlerinde başvurusu alınan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için bugüne işaret edilmişti. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB öğretmen eş durumu tayinleri ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme tayinleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen özür grubu atamalarında süreç sona eriyor. Yeni eğitim öğretim sürecinin başlamasına kısa süre kala gözler tayin takvimine çevrildi. 9-13 Ağustos tarihlerinde tercih yapan öğretmenler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB öğretmen eş durumu tayinleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçlarının öğle vaktine kadar açıklanması bekleniyor. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.

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Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.

MAZERET DURUMLARI

1- Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
2- Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
3- Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
4- Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
5- Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,

yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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