İŞKUR ile GSB işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına güvenlik, temizlik elemanları başta olmak üzere 4.346 işçi alımı yapılacak. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR GSB 4.346 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 GSB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

GSB temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular kabul edilecek.

Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

İŞKUR GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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