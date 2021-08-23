POMEM 2021 sonuçları için kritik hafta! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen POMEM polis öğrenci alımlarında süreç devam ediyor. 27. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar sonuçları iple çekmeye başladı. Peki, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM mülakatları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak henüz duyurulmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.