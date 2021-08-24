MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 338 sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. 11 Ağustos tarihinde başlayan sürecinde detayları merak ediliyor. İşte, MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu?

MSB PERSONEL ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

Başvurular, 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.