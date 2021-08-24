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93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖGG sınav sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar, EGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi alımları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında en son 93. ÖGG sınavı gerçekleştirildi. 14 Ağustos'ta sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, 93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

93. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

93 Dönem Özel Güvenlik yazılı sınavı 14 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. EGM'den yapılan açıklamaya göre, bu sınavın sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

93. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK...

93. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

93. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

93. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

69. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

69. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.

● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

● Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

● 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

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