93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi alımları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında en son 93. ÖGG sınavı gerçekleştirildi. 14 Ağustos'ta sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, 93. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

93. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

93 Dönem Özel Güvenlik yazılı sınavı 14 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. EGM'den yapılan açıklamaya göre, bu sınavın sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

93. ÖGG SONUÇLARI BU SAYFADA YER ALACAK...