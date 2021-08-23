Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak?

6. 2019 veya 2020yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121-KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,