28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere polis öğrenci alımları devam ediyor. 27. Dönem POMEM mülakatlarının tamamlanması ile birlikte gözler 28. Dönem alımlarına çevrildi. Yeni dönemde başvuru yapmak isteyen polis adayları konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 28. Dönem POMEM başvuru tarihi henüz belli olmadı. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından 28. Dönem POMEM ilanının yayımlanması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

28. Dönem POMEM şartları henüz belli olmadı. Ancak şartların 27. Dönem POMEM başvuru şartları ile aynı olması bekleniyor. 27. Dönem POMEM şartları şu şekildeydi: