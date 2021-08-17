Gözler Polis Akademisi’nde! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 polis alımı...

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 27. Dönem kapsamında POMEM mülakatları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Heyecanla beklenen sonuçlar için tarih belli oldu mu? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz bildirilmedi. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.