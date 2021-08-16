MEB İŞKUR TYP alımları başladı mı? İŞKUR ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için araştırmalar sürüyor. Söz konusu kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar alımların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP alımları başladı mı? 2021 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

İŞKUR TYP ALIMLARI BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, İŞKUR TYP başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. TYP kapsamında okullara yapılacak güvenlik ve temizlik görevlisi alımları konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),