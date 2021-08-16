Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
27. Dönem POMEM sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek polis öğrenci alımı için 27. Dönem POMEM sözlü mülakatlar yapıldı. Mülakatların sona ermesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
27. Dönem POMEM mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Polis olabilme umuduyla POMEM'lere başvuru yapan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.
27. DÖNEM POMEM ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi
- KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?