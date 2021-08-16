Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Polis olabilme umuduyla POMEM'lere başvuru yapan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.