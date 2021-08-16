Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
Öğretmen özür grubu atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Öğretmenlerin mazerete bağlı atama süreci ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman? İşte cevaplar...
Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin öğretmenlerin tayinleri gerçekleştiriliyor. İl içi ve il dışı atamaların sona ermesinin ardından mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. 9-13 Ağustos tarihlerinde başvuru yapan öğretmenler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman? İşte ayrıntılar...
ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
9-13 Ağustos'ta başvuruları alınan öğretmen özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.
TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.
Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.
MAZERET DURUMLARI
1- Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
2- Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
3- Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
4- Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
5- Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
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