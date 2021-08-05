İl dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? MEB takvimi
Öğretmen il dışı görevden ayrılma ne zaman? 2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları ile 23 il kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Ataması gerçekleşen öğretmenler ilişik kesme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, il dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? İşte haberin detayları...
İl dışı ilişik kesme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında başvurusu alınan öğretmenlerin il dışı tayinlerin sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçlar, MEBBİS kullanıcı hesabı ile e- Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Şimdi ise sıra ilişik kesme işlemlerinde. Peki, il dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? İşte cevaplar...
İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlendi.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2021 yılı il dışı atama sonuçları 4 Ağustos Çarşamba yani bugün açıklandı. Sonuçlar MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr/) üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLDİ
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuran öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verildi. 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemedi. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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- İl dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? MEB takvimi
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