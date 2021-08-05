İl dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? MEB takvimi

İl dışı ilişik kesme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında başvurusu alınan öğretmenlerin il dışı tayinlerin sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı. Sonuçlar, MEBBİS kullanıcı hesabı ile e- Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Şimdi ise sıra ilişik kesme işlemlerinde. Peki, il dışı ilişik kesme ne zaman başlıyor? 2021 öğretmen iller arası tayin görevden ayrılma ne zaman? İşte cevaplar...

İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlendi.