Öğretmen özür grubu atama takvimi: 2021 mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman? Şartlar...
Öğretmenlerin özür grubu tayin başvuruları için takvim belli oldu. 2021 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu, eş durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları için geri sayım başladı. İl içi ve il dışı atamalarının yapılmasının ardından gözler özür grubu atamalarına çevrildi. Peki, öğretmen özür grubu atama takvimi: 2021 mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Öğretmen özür grubu tayin başvuruları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere il içi ve iller arasında mazerete bağlı yer değişiklikleri için takvim belli oldu. Peki, öğretmen özür grubu atama takvimi: 2021 mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ
Başvuru: 9-13 Ağustos 2021
Tercih: 19-23 Ağustos 2021
Atama: 24 Ağustos 2021
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren
İşte başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar;
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvurular 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.
Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.
MAZERET DURUMLARI
1 - Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler2 - Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
3 - Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
4 - Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
5 - Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri 19-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilir. Başvuruda bulunacak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecektir.
b) İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilecek.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.
c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri
Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.
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