Polis Akademisi son dakika: PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puanı kaç oldu?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO 2021 taban puanı nedir? Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, üniversite yerleştirmeleri için tercih süreci başladı. YKS kapsamında alınan tercih başvurularının ardından gözler PMYO alımlarına çevrildi. Polis adaylarının heyecanla beklediği PMYO ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puanı kaç oldu? İşte cevaplar...

2021 PMYO BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 PMYO başvuru ilanı henüz yayınlanmadığı için başvuru tarihi de belli olmadı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle alımlar ertelenmişti. Bu nedenle 2021 yılı PMYO ile iki yıllık kontenjanla alım yapılması bekleniyor. Ancak Polis Akademisi tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

2021 PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

PMYO ilanı henüz yayımlanmadığı için taban puan bilgisi de belli olmadı. Bir önceki yıllara göre taban puanları 250-270 arasında olması bekleniyor.