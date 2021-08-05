Polis Akademisi son dakika: PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puanı kaç oldu?
PMYO başvuru tarihi ve taban puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2021 YKS tercih işlemlerinin başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de PMYO başvuru süreci oldu. Polis olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puanı kaç oldu? İşte son gelişmeler...
PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO 2021 taban puanı nedir? Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala, üniversite yerleştirmeleri için tercih süreci başladı. YKS kapsamında alınan tercih başvurularının ardından gözler PMYO alımlarına çevrildi. Polis adaylarının heyecanla beklediği PMYO ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 PMYO polis alımı taban puanı kaç oldu? İşte cevaplar...
2021 PMYO BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 PMYO başvuru ilanı henüz yayınlanmadığı için başvuru tarihi de belli olmadı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle alımlar ertelenmişti. Bu nedenle 2021 yılı PMYO ile iki yıllık kontenjanla alım yapılması bekleniyor. Ancak Polis Akademisi tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?
PMYO ilanı henüz yayımlanmadığı için taban puan bilgisi de belli olmadı. Bir önceki yıllara göre taban puanları 250-270 arasında olması bekleniyor.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
2021 PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 2021 yılı için henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)
ç) 2021 yılı için henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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