Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala gözler ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ücretli olarak görev almak isteyenler başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Temmuz ayında başlayan başvurular ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde başlayan ücretli öğretmenlik başvurularının biteceği tarih henüz açıklanmadı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirmek.
5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğrenimininyurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.
(KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)
GÖREVLENDİRME SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerin aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.
Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
· Sağlık Raporu (6 Aylık)
· Bir adet fotoğraf
· Varsa diğer sertifikalar
· Varsa KPSS Sonuç Belgesi
· Askerlik Durum Belgesi
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