Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ücretli olarak görev almak isteyenler başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Temmuz ayında başlayan başvurular ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde başlayan ücretli öğretmenlik başvurularının biteceği tarih henüz açıklanmadı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...