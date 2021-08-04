İl dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl dışı tayinler açıklandı mı? Öğretmenlerin heyecanla beklediği il dışı atama sonuçları için geri sayım başladı. 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında başvurusu alınan tayinler için detaylar belli oldu. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, tayin sonuçları bugün erişime açılacak. Peki, il dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İl dışı atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. 2021 yılına ilişkin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra atama sonuçlarında. Peki, il dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğretmenlerin heyecanla beklediği il dışı atama sonuçları 4 Ağustos Çarşamba yani bugün açıklanacak. Sonuçlar MEBBİS üzerinden öğrenilebilecek.
MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLDİ
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuran öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verildi. 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemedi. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
İL DIŞI ATAMA ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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