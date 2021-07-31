652 yurt müdürü alacak! GSB memur alımı 2021 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) memur alımlarında KPSS puan şartı kaç?

Büyükşehir statüsünde olan iller için alım yapılmamıştı. Bu alımlarda diğer şehirler içinde alım yapılması öngörülüyor. Alımlar 08/04/2021 Tarihli ve 2021/192 Sayılı Kararın Eki ile İhdisası Uygun Görülen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına göre gerçekleştirilecek.

GSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuruların alınmasına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması GSB tarafından yapılmadı. Geçmişte yapılan alımlar dikkate alındığında başvuruların Kurban Bayramı sonrasında alınması beklenmektedir. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar GSB'nin resmi internet sayfasından veya bu haber üzerinden alımlara ilişkin yeni gelişmeleri öğrenebilir.