Geri sayım: Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
Ticaret Bakanlığı'na yapılacak 750 memur alımı için geri sayım başladı. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihi, kadro dağılımı ve başvuru şartları gibi merak edilen sorular yanıt buldu. Ticaret Bakanlığı'nda görev almak isteyen vatandaşlar, ilgili ilana başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar...
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 25 ile 750 memur alınacak. İlgili ilana başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihi ile şartlar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sözleşmeli muhafaza memuru kadrosuna alım için süreç belli oldu. Yazımızdan haberin detaylarına görüntüleyebilir, alım süreci konusunda merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvuru işlemleri 9-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecekler.
Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacak.
MEMUR ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Sözleşmeli memur alımı yapılacak iller şu şekilde:
Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak.
SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
* En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
* ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
* Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
* Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak,
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?
Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlik sınav puanını oluşturacaktır. Bu puan (kadın/erkek karışık) en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; a) "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; b) liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; c) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; d) mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; e) bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
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