Geri sayım: Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 25 ile 750 memur alınacak. İlgili ilana başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihi ile şartlar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sözleşmeli muhafaza memuru kadrosuna alım için süreç belli oldu. Yazımızdan haberin detaylarına görüntüleyebilir, alım süreci konusunda merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, Ticaret Bakanlığı 750 memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru işlemleri 9-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecekler.

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacak.