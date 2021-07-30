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İl dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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İl dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek?

İl dışı tayinler başladı mı? Öğretmenlerin heyecanla beklediği iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı tayin bekleyen öğretmenler, 2021 yılına ilişkin atama tarihlerini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merka edilen sorular yanıt buldu. Peki, il dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Öğretmen il dışı atama başvuruları başladı mı? 2021 yılına ilişkin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları için araştırmalar sürüyor. İller arası atama bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından atama takvimine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, il dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

İL DIŞI TAYİNLER BAŞLADI MI?

Öğretmenlerin 2021 yılı il dışı atama başvuruları 30 Temmuz yani bugünden itibaren alınacak. Başvuru süreci 3 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

ADAYLAR DİKKAT!

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille
sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

23 İL LİSTESİ

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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